Il 28 maggio sarà una data molto importante, infatti Clouded Leopard Entertainment ospiterà uno streaming “Falcom x Clouded Leopard Entertainment Asia Live”:

Nella live streaming saranno condivise le ultime informazioni sui prossimi giochi della serie Trails in uscita in Giappone e in Asia. Ci saranno anche informazioni su Nayuta no Kiseki per PlayStation 4 e The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki .