Kitaria Fables: titolo che verrà lanciato il 3 settembre

Kitaria Fables è un gioco di azione avventura RPG, e secondo la casa sviluppatrice il gioco sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Serie, PlayStation 4, Xbox One, Switch, e PC via Steam il 3 settembre.

Ricordiamo che l’edizione Playstation 5 e Playstation 4 e Switch saranno disponibili sia fisicamente che digitalmente.

Ecco una sintetica panoramica del gioco: