Ratchet & Clank Rift Apart: il nuovo trailer si concentra sui pianeti ed esplorazione

Sony Interactive Entertainment insieme a Insomniac Games ha pubblicato un nuovo trailer molto interessante dedicato interamente a Ratchet & Clank Rift Apart, titolo che arriverà sugli scaffali dei negozi in esclusiva su PlayStation 5 dalla giornata dell’11 giugno. Il trailer, visibile in calce alla notizia si concentra più nel dettaglio sui pianeti e sull’esplorazione della produzione con protagonisti Clank, Ratchet e Rivet, quest’ultima la nuova aggiunta del titolo.

Aaron Jason Espinoza, Senior Community Manager, ha lasciato il seguente messaggio sulle pagine del PlayStation Blog:

I nostri eroi viaggeranno attraverso una varietà di pianeti in Ratchet & Clank: Rift Apart – alcuni li ricorderete, mentre altri sono completamente nuovi. Grazie al velocissimo SSD della console PlayStation 5, potrai attraversare una varietà di pianeti e le loro controparti interdimensionali quasi istantaneamente. Questi tempi di caricamento quasi istantanei sfidano le aspettative introducendo varianti dimensionali di classici amati che contengono nuovi colpi di scena e storie da raccontare. Parlando di colpi di scena, Zurkon Jr. ha alcune cose in mente che non vede l’ora di condividere con voi.

Allaccia la cintura per un grand tour di alcuni dei pianeti belli, seducenti e assolutamente non mortali che esplorerai durante il tuo viaggio. Dai un’occhiata all’elettrizzante vita notturna di Nefarious City, o fai un avvincente giro in Speetle attraverso le paludi esotiche e acide dell’avamposto L51 su Sargasso – o forse l’eccitazione infida e fuori dai binari di Molonoth Gulch è più adatta a te? Qualunque siano le tue esigenze, potresti trovarle qui, oggi, alla quasi festa di lancio di Zurkon Jr.