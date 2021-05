Mutazione annunciato per Xbox One e Switch

Mutazione, il titolo descritto come una “soap opera mutante” creato dal team Die Gute Fabrik e supportato dal publisher Akupara Games, arriverà su Nintendo Switch (oggi protagonista di un altro annuncio che potete trovare qui) e Xbox One il giorno 26 maggio, dopo esser stato pubblicato già su PlayStation 4 e PC.

Inoltre, fanno sapere gli sviluppatori, le versioni fisiche per PlayStation 4 e Nintendo Switch arriveranno grazie a iam8bit, i quali renderanno disponibili anche dei doppi album. I preordini sono ora aperti e disponibili a questo indirizzo.

Siamo lieti di annunciare quest’oggi tanti nuovi modi interessanti per godere ed esplorare i luoghi e i suoni di Mutazione. Oltre alle versioni Switch e Xbox appena annunciate, siamo entusiasti delle nostre edizioni fisiche, anch’esse appena annunciate sulle quali il direttore creativo di Mutazione, Nils Deneken, ha lavorato duramente per produrre bellissimi disegni per adornare le versioni fisiche di PS4 e Switch dei nostri giocatori.