Foreclosed: annunciata la data d’uscita

Annunciato durante l’estate dello scorso anno, il titolo sparatutto action con grafica a fumetto ambientato in un mondo cyberpunk, Foreclosed, non è stato molto presente sulla scena videoludica fino a poco tempo fa, dove con un nuovo trailer ha mostrato il suo potenziale in un video gameplay sulla telecinesi.

In queste ore però, Merge Games e Antab Studio si sono fatte vive e, stavolta, con un’ottima notizia. Arriva infatti l’ufficiale data d’uscita del titolo, fissata al 12 agosto. Non c’è poi cos’ tanta strada che ci separa da Foreclosed.

La produzione, disponibile al prezzo di €19.99 su PC tramite Steam e Google Stadia; alzandosi poi a €24.99 per le console Sony e Microsoft, sia next-gen che old-gen e arrivando a €29.99 sulla console ibrida Nintendo Switch.

Vi lasciamo alla descrizione del titolo mentre potete trovare a questo indirizzo un nuovo video pubblicato poche ore fa.

FORECLOSED è un’avventura coinvolgente ambientata in un mondo cyberpunk pieno di azione, suspense e potenziamenti sperimentali. Segui la storia di Evan Kapnos, la sua identità è stata da poco confiscata, gli sono stati tolti il lavoro, l’impianto cerebrale e l’accesso alla blockchain della città. Ma adesso deve fuggire, prima che la sua identità e i suoi impianti vengano venduti all’asta.