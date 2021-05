Edge of Eternity si mostra in un nuovo gameplay da otto minuti

Edge of Eternity, titolo J-RPG in sviluppo da tempo immemore grazie ad una campagna Kickstarter e attualmente in Accesso Anticipato su Steam, si mostra in un nuovo e duraturo video gameplay di ben 8 minuti. Il suddetto video, che trovate in calce, è accompagnato dalla voce narrante di Micah Solusod, attore che presta la voce per il personaggio del titolo Daryon.

Negli otto minuti di gameplay è possibile ammirare la bellezza dei personaggi e dell’ambientazione e si verranno a conoscere piccole storie che il giocatore troverà nel corso dell’avventura per le piane di Heryon.

Ricordiamo ai nostri lettori che Edge of Eternity uscirà dall’Early Access il giorno 8 giugno, per poi arrivare su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One (tra cui è confermato l’arrivo su Xbox Game Pass) soltanto nel Q4 dell’anno in corso. Vi lasciamo alla descrizione del titolo, seguita dal video in calce.

In un mondo lacerato, la gente di Heryon porta avanti una guerra disperata contro un misterioso invasore. Mentre questo conflitto che si oppone alla magia e alla tecnologia cresce fino a proporzioni cataclismiche, una nuova minaccia emerge dal campo di battaglia. Intraprendi epiche battaglie a turni mentre segui Daryon e Selene nella loro ricerca per trovare una cura alla Corrosione che consuma tutto e salvare il mondo di Heryon.