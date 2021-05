Evangelion: Death (True) e The End of Evangelion arrivano al cinema

Era il 1997 quando Hideaki Anno, insoddisfatto del pur iconico finale della sua serie anime mecha, Neon Genesis Evangelion, fece uscire al cinema i due film Death (True)2 e The End of Evangelion, due pellicole che dovevano riscrivere la fine della saga, mostrando cosa stava accadendo al mondo mentre Shinji Ikari, all’interno del suo EVA 01, viveva il suo sogno allucinato.

Più di vent’anni sono passati dall’uscita di quei titoli nelle sale nipponiche, e anche se i due film hanno avuto un’edizione italiana nel 2005, grazie a Panini Video, e sono in seguito usciti anche sulla piattaforma di streaming Netflix, mai i due lungometraggi avevano visto la ribalta dei cinema del Belpaese.

Finalmente dunque, grazie a Dynit, le due pellicole arriveranno al cinema anche in Italia, in un evento straordinario il 28, 29 e 30 giugno del 2021. Questo l’annuncio che è arrivato oggi, attraverso un breve trailer (che potete vedere in calce all’articolo), condiviso da Dynit su YouTube e su tutti i suoi canali social.

L’esordio dei due lungometraggi targati Hideaki Anno non è affatto casuale, dato anche l’enorme successo riscosso proprio in queste settimane da Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time, film conclusivo dell’acclamata tetralogia Rebuild of Evangelion, che è diventata anche la pellicola col miglior incasso nella carriera di Anno. La pellicola che segna il finale della saga mechaha avuto una produzione travagliata ed è stata rinviata due volte a causa della pandemia di Covid, così, quando il film è finalmente uscito l’8 marzo di quest’anno, è stato salutato dall’entusiasmo dei fan, che hanno fatto registrare anche qualche record, in particolare nei cinema IMAX.

Prepariamoci dunque a tuffarci di nuovo nelle avventure di Shinji, Rei e Asuka, e a riscoprire il crudo, visionario finale di una delle saghe più iconiche della storia anime. Dopo aver riassunto, infatti, gli eventi della saga anime, i due film ripercorrono gli eventi accaduti durante le ultime due puntate della serie, stavolta però visti dall’esterno, mostrandoci i drammatici effetti del Progetto per il Perfezionamento dell’Essere Umano, voluto dalla NERV.