MAPPA: un ex animatore attacca lo studio!

Tra gli studi d’animazione più celebrati nel panorama dell’animazione giapponese c’è senza dubbio MAPPA, reduce da quello che, nonostante la pandemia, è stato il suo anno d’oro. Nel solo 2020 infatti, lo studio ha fatto uscire tre serie di grande spessore con The God of High School, Jujutsu Kaisen e soprattutto l’attesissima quarta stagione de L’attacco dei giganti.

Eppure realizzare così tanti show (a cui si deve aggiungere anche il più recente Yasuke, titolo originale di Netflix), in un così breve lasso di tempo, deve aver richiesto uno sforzo non indifferente, e considerando le condizioni generalmente pessime a cui vengono sottoposti gli animatori nell’industria anime, i fan si sono preoccupati delle condizioni in cui i dipendenti di MAPPA potrebbero essere costretti a lavorare.

E stando a quanto rivelato da un animatore che lavorava per la compagnia, Mushiyo, queste preoccupazioni sono assolutamente ben riposte. Con una serie di tweet infatti, l’animatore freelance, che si è saputo imporre come un nome abbastanza noto del panorama anime in Giappone, ha parlato della malsana cultura del lavoro di MAPPA, con la quale ha collaborato nella realizzazione de L’attacco dei giganti.

L’autore ha affermato che la società impone ai propri dipendenti di rivedere e correggere continuamente i propri disegni, senza concedere riposo. Una fissazione che ha spinto Mushiyo a lasciare la società. L’animatore inoltre ha criticato la decisione dello studio di incaricarsi di quattro grandi progetti (appunto quelli di maggior successo dello scorso 2020) in un solo anno.

Le tabelle di marcia forzatissime, dovute ai tempi estremamente ristretti, avrebbero infatti costretto gli artisti a lavorare senza una reale preparazione, costringendoli poi a correggere più e più volte gli stessi disegni, per i quali non si erano allenati abbastanza. E Mushiyo ha affermato di non essere l’unico in questa condizione:

“Per quanto ne so, circa l’80% degli impiegati ha avanzato le stesse lamentele all’epoca”

Nel frattempo non c’è ragione di credere che i ritmi di lavoro di MAPPA si siano in qualche modo allentati: anche se le uscite settimanali si sono fermate, lo studio sta sicuramente preparando il lavoro per la seconda parte della quarta stagione de L’attacco dei giganti, oltre che per il film di Jujutsu Kaisen. Insomma, il lavoro non manca mai.