Phantom Abyss: annunciato il nuovo titolo di Devolver Digital

Devolver Digital e Team WIBY hanno annunciato Phantom Abyss, un nuovo titolo in arrivo a giugno tramite Accesso Anticipato su PC tramite Steam e in streaming tramite GeForce NOW. Parliamo di un gioco in grado di produrre delle ambientazioni in maniera procedurale, con meccaniche da multiplayer asincrono. Di seguito tuttele feature.

Multiplayer asincrono – esplorate le pericolose sale e le colossali stanze di ogni tempio insieme ai fantasmi dei giocatori caduti che sono passati in quella zona prima di voi e usate i loro successi e fallimenti a vostro vantaggio per progredire più in profondità di quanto avrebbero mai potuto sperare. Guardate e imparate dagli errori di un massimo di 20 fantasmi, inclusi i vostri amici di Steam che hanno tentato lo stesso tempio e hanno rubato le loro fruste mentre cadono.

Sbloccate piani più insidiosi – Recuperate le chiavi dai forzieri per sbloccare sezioni più profonde e letali del tempio che ospitano reliquie più ambite. Più difficile sarà ottenere una reliquia, maggiore sarà la ricompensa: l’ultima reliquia leggendaria di un tempio vi consente di rivendicare l’intero tempio in modo che poi sparisca per sempre.

Benedizioni degli dei – Mentre gli avventurieri si avventurano ulteriormente in un tempio, le offerte dei tesori raccolti possono essere fatte in qualsiasi momento per ottenere una nuova benedizione per il resto della run. Raccogliete più tesori che potete per compiacere gli dei e ottieni un doppio salto, un salto in planata, una scivolata estesa, una protezione dai danni e altro ancora!

Fruste sbloccabili – sbloccate nuove fruste con successo e scegliete dalla vostra collezione prima di avventurarvi nella vostra prossima run. Ogni frusta porta una benedizione minore ma anche una maledizione che potrebbe complicare il vostro tentativo di ricchezza e gloria.

Connessioni social – I giocatori possono condividere i codici del tempio per le loro run fallite, consentendo agli amici di provare lo stesso tempio o condividere il loro codice dell’avventura che fornisce una playlist di templi che il giocatore ha tentato in passato.

Di seguito il reveal trailer di Phantom Abyss: