Marvel’s Avengers: nuovo evento ora disponibile

SQUARE ENIX ha annunciato che l’evento Conquista della Stanza Rossa di Marvel’s Avengers è ora disponibile. Svelato per la prima volta durante lo SQUARE ENIX PRESENTS. L‘evento single-player è incentrato su una spia misteriosa che ha hackerato la sala HARM degli Avengers, trasformandola in una letale trappola cremisi.

Conquista della Stanza Rossa ha inizio quasi due settimane dopo che i giocatori avranno indagato sul Protocollo Rooskaya. I chip di protocollo recuperati dalle tecnologie AIM hackerate potrebbero essere la chiave per risolvere l’enigma. Chiunque abbia creato il Protocollo Rooskaya ha anche corrotto la sala HARM degli Avengers. Ora i giocatori dovranno scoprire messaggi criptati indirizzati a Black Widow da una vecchia conoscenza che ha hackerato la sala HARM. La struttura di addestramento viene trasformata in una letale trappola. Le minacce non sono più virtuali, poiché i giocatori dovranno affrontare il letale massacro e riprendere il controllo della sala HARM. I giocatori che completeranno le missioni legate all’evento con un supereroe del loro party otterranno come ricompensa preziose risorse di gioco e una speciale targa animata utilizzabile da qualsiasi eroe. L’evento Conquista della Stanza Rossa terminerà il 31 maggio.

Marvel’s Avengers offre ai giocatori un’esperienza completa che mescola la campagna Riuniti, con le missioni Zona di guerra dell’Iniziativa Avengers in corso. Ogni missione è progettata per presentare le capacità uniche di uno o più eroi, mentre le missioni dell’Iniziativa Avengers possono essere giocate in single-player. La narrazione di Marvel’s Avengers continuerà a espandersi nel corso del tempo con l’aggiunta di nuove storie, disponibili senza costi extra per tutti i giocatori che hanno acquistato il gioco base. Queste storie continueranno a evolvere la narrazione del mondo di Marvel’s Avengers per diversi anni. Marvel’s Avengers è attualmente disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC e Stadia.