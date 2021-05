Virtua Fighter x eSports: annunciato il live streaming per il 27 maggio

Sega ospiterà lo streaming live dell’annuncio ufficiale del progetto Virtua Fighter x eSports il 27 maggio alle 20:00 JST (le 12:00, ora italiana) sul canale YouTube appena lanciato. È stato anche lanciato un sito Web teaser che fa il conto alla rovescia per l’annuncio. Nonostante non sia stato ancora annunciato ufficialmente, il progetto era precedentemente trapelato con il titolo Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown per PlayStation 4. In Giappone, è semplicemente intitolato Virtua Fighter eSports.

Il CEO di Sega Haruki Satomi ha annunciato il nuovo progetto lo scorso anno al TGS 2020, durante il Sega Fan Meet-up 2020. È stato pubblicato anche un teaser trailer del gioco. Nel tweet di rivelazione, Sega menziona il ritorno della serie per il 60° anniversario dell’azienda. Questo significa che il nuovo progetto X eSports includerà almeno un nuovo gioco del franchise. Il tweet recitava:

La leggendaria serie di picchiaduro è finalmente tornata con gli Esports! Il progetto Virtua Fighter X Esports è stato annunciato !! La prima serie di giochi di combattimento 3D, iniziata nel 1993, verrà riavviata per celebrare il 60° anniversario di Sega!



Come gli altri giochi del franchise di Sega, sono stati tutti inizialmente diretti da Yu Suzuki, che in seguito ha utilizzato tutta questa conoscenza per realizzare Shenmue. L’ultimo gioco è stato Virtua Fighter 5 Final Showdown pubblicato nel 2010. Il gioco è giocabile anche con alcuni giochi della Yakuza Series. Alcuni tornei per il gioco si svolgevano ancora regolarmente in Giappone, almeno prima del Covid-19. È particolarmente bello vedere che Sega sta davvero riportando in vita tutte le sue iconiche serie negli ultimi anni. Inoltre la prima grafica ufficiale per il nuovo gioco di eSport Virtua Fighter di Sega è stata pubblicata su PlayStation Network, lo scorso mese. È stato scoperto dall’account di monitoraggio di Twitter PSN Releases sulla versione asiatica di PSN. Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown è stato valutato per PlayStation 4 in Corea all’inizio di questo mese. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.