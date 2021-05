Call of Duty: annunciato il cross over tra Rambo e Die Hard

Inizia su Call of Duty il più grande evento d’azione di sempre, in compagnia di due dei più iconici film degli anni ‘80, Rambo e Die Hard, in arrivo su Warzone, Black Ops Cold War, e Call of Duty: Mobile. Solo per un periodo di tempo limitato, i fan potranno vestire i panni dell’inarrestabile Rambo o dell’incredibile John McLean, giocando nella nuova mappa di Verdansk’84, sopravvivendo a combattimenti all’ultimo sangue nel nuovo edificio di Nakatomi Plaza, e molto altro.

Il nuovo evento anni ‘80 includerà nuovi Operatori giocabili su tutte le piattaforme, nuovi punti di interesse e missioni su Warzone ispirati ai due iconici titoli. Inoltre saranno presenti nuove modalità a tempo su Black Ops Cold War e Warzone, una modalità multiplayer a tema su Call of Duty: Mobile, più nuove armi a tema anni ‘80, skin e molto altro. Maggiori informazioni sui nuovi contenuti ispirati a Rambo e Die Hard, in arrivo su Call of Duty, sono disponibili sul sito ufficiale. Oltre ai nuovi contenuti su Rambo e Die Hard, disponibili da oggi, saranno disponibili nuove ed entusiasmanti novità anche per Black Ops Cold War, come parte della nuova Season 3 Reloaded, tra cui una nuova mappa multi-player 6 vs 6 (Standoff), una nuova mappa Multi-Team (Duga) e una nuova modalità Multi-Team a eliminazione, oltre a nuovi operatori, armi e molto altro. Inoltre, il nuovo aggiornamento di mid-season di oggi presenta un’intera serie di nuovi contenuti per la modalità Zombie su Black Ops Cold War: Epidemia, tra cui una nuova missione principale in Epidemia. I giocatori potranno sperimentare un nuovo incontro con la temibile Orda sui monti Urali e una serie di nuovi segreti e sorprese da scoprire.

Il nuovo evento crossover anni ‘80 e la nuova Season Three Reloaded arrivano dopo il grande successo del franchise, con il superamento di più di 100 milioni di giocatori su Warzone e più di 500 milioni di download su Call of Duty: Mobile in tutto il mondo.