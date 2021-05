Destiny 2: cross-play beta in arrivo

Destiny 2 rimane oggi uno dei giochi RPG online più popolari. Una buona parte del successo di Bungie è dovuto al soddisfacimento regolare delle richieste da parte della comunità.

Una delle funzionalità attese, che deve essere ancora implementata. è il crossplay. Il crossplay nel titolo è stato annunciato nel 2020. L’obbiettivo principale di questa funzione è quello di unificare la comunità del titolo.

Se non si verificano ulteriori ritardi, il piano di Bungie è dare il via a un test di cross-play tra il 25 e il 27 maggio. Questa funzionalità sarà disponibile su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Stadia.

Secondo Bungie la versione finale del crossplay di Destiny 2, sarà disponibile durante la stagione 15, che inizierà il 24 agosto 2021.