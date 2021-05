Ring Fit Adventure: rinnovata la collaborazione con Edoardo Stoppa e Juliana Moreira

Nintendo Italia, dopo il successo ottenuto con l’ultima campagna di comunicazione dedicata ai due prodotti Nintendo Switch e Ring Fit Adventure, sceglie nuovamente la spontaneità e il dinamismo di Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa per continuare a parlare di divertimento e fitness.

Tre i soggetti in cui vediamo la nota showgirl e la sua famiglia alle prese con gli allenamenti quotidiani insieme all’innovativo videogioco fitness sul mercato, Ring Fit Adventure per Nintendo Switch. Nel primo spot, dopo aver terminato il suo training quotidiano con Juliana passa il testimone, o meglio, il ring-con, al marito Edoardo che per battere il risultato della moglie non risparmia energia e sudore! Il secondo soggetto vede Juliana e la figlia impegnate in una sfida a Ritmo Fitness per aggiudicarsi la vetta della classifica. Il terzo, infine, mostra Juliana al termine dalla giornata lavorativa che, per scaricare lo stress e dopo aver indossato fascia e Ring-Con, è pronta per lanciarsi nella routine di esercizi con Ring Fit Adventure.

Lo spot, nelle sue tre declinazioni, mira a evidenziare le caratteristiche uniche di Ring Fit Adventure, un exergame innovativo che consente di allenarsi facilmente nella comodità di casa grazie alla versatilità della console Nintendo Switch. La campagna è orientata alla preparazione e al miglioramento della forma fisica in vista dell’estate, e Ring Fit Adventure risulta l’alleato perfetto per raggiungere l’obiettivo. Adatto a qualsiasi livello di allenamento, il videogame viene infatti presentato come la perfetta soluzione per mantenersi in forma in maniera efficace e divertente. Ring Fit Adventure è in grado di portare l’esperienza di un allenamento completo a casa, con attività che coinvolgono tutto il corpo o, all’occorrenza, solo determinati gruppi muscolari, e sessioni più o meno durature a seconda delle necessità di ognuno: il gioco fornisce infatti un’esperienza mirata per il singolo individuo, che tiene conto di eventuali limitazioni fisiche, ma anche di miglioramenti e progressi.

Gli spot da 30”, in onda da oggi, 21 maggio, sono stati affidati nuovamente alla casa di produzione Cinestudio. La creatività è stata curata internamente da Nintendo stessa, mentre la regia è tornata nelle mani di Gian Abrile. Il team di Mindshare, centro media di Nintendo Italia, si occupa della pianificazione sui canali Mass Tv, Paid Tv, Digital e Video on Demand, mentre Together cura tutti gli aspetti legati alla campagna di amplificazione sui social.