Monster Hunter Rise: supera di molto le aspettative

Durante una recente intervista di domande e risposte di Capcom, la società ha affermato che le vendite di Monter Hunter Rise per Nintendo Switch, hanno superato le aspettative dell’azienda.

La dirigenza di Capcom inoltre, ha affermato di ritenere che ci siano molte possibilità di crescita nell’ultimo titolo principale di Monter Hunter sia in Nord America che in Europa. Si aspettano anche forti vendite di Monster Hunter Rise una volta che arriverà su PC.

Il titolo ha superato le nostre aspettative interne per l’anno fiscale terminato il 31 marzo 2021 principalmente grazie ad una forte performance in Giappone e in Asia.