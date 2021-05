Moon Samurai: nuovo titolo annunciato per Switch

La casa sviluppatrice russa Nunchaku Games ha finalmente annunciato Moon Samurai, un nuovo titolo di avventura e azione con grafica 2D ambientato in un mondo Cyperpunk.

Il titolo sarà disponibile per Nintendo Switch, PC e Mac. Ricordiamo che non è stata ancora rilasciata una data di uscita ufficiale. La casa sviluppatrice inoltre, ha affermato che le versioni Playstation e Xbox non saranno disponibili al momento del lancio.

Ecco una panoramica sintetico di Moon Samurai: