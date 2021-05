Port Royale 4: disponibile il DLC Buccaneers

Il publisher Kalypso Media e lo sviluppatore Gaming Minds Studios hanno annunciato oggi che è ora disponibile il DLC di debutto “Buccaneers” del trade sim Port Royale 4. Il DLC consente ai giocatori di calarsi nei panni di un famigerato bucaniere del XVII secolo. La nuova espansione è disponibile per l’acquisto tramite il Kalypso Store, Steam, GOG, Epic Games Store, PlayStation Store and Microsoft Store, mentre la versione per Nintendo Switch sarà disponibile nel corso dell’anno.

In Port Royale 4 Buccaneers, la pirateria è al suo apice e i giocatori lavoreranno per diventare un famigerato bucaniere caraibico del XVII secolo. L’espansione introduce la nuovissima modalità di gioco “Buccaneer” in cui i filibustieri in erba possono formare un equipaggio scorbuto, catturare o costruire la propria flotta pirata (comprese le navi “Pirate Barque” e “Galleon”) e gestire il famigerato Jolly Roger mentre esplorano 12.000.000 di chilometri quadrati di Caraibi scintillanti e inesplorati. Dopo aver preso familiarità con la propria gamba di legno i giocatori potranno decidere liberamente dove puntare il proprio telescopio: verso insediamenti sparsi per la terraferma o verso l’allettante generosità marinara di passaggio.

Port Royale 4 Buccaneers è ora disponibile per PC Windows, PS4 e Xbox One e include missioni nuove di zecca, funzionalità di gioco aggiuntive e una colonna sonora estesa.