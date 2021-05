Biomutant: scopriamo come gira il titolo su console next-gen

Biomutant è in dirittura d’arrivo su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, nel quale sarà disponibile nella giornata del 25 Maggio 2021. Insomma, mancano pochi giorni per mettere alla prova sulle nostre piattaforme l’opera targata Experiment 101 con publisher THQ Nordic. Negli scorsi giorni, sono stati pubblicati alcuni video gameplay del titolo, oltre a venire a conoscenza di diverse informazioni riguardanti il titolo.

Però, nel corso della giornata odierna, siamo venuti a conoscenza di qualche dettaglio in più delle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X del prodotto. Ebbene, sulla macchina proprietaria di Sony, Biomutant girerà in 1080p a 60 fotogrammi al secondo upscalata in 4K. Mentre, la versione per Xbox Series X è quella al momento tra le più performanti, dato che raggiungerà senza alcun problema il 4K nativo e 60 fotogrammi al secondo. Per farvi un’idea maggiore, qui sotto c’è un video dedicato catturato direttamente da PlayStation 5.