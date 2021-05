Rust: disponibile da oggi la console edition

Disponibile su PC da diversi anni, Rust arriva oggi 21 maggio anche su PlayStation 4 e Xbox One. Dopo una precedente fase di test, Il survival online di Facepunch Studios, con il supporto di Double Eleven per questa versione console, può quindi essere acquistato da oggi su queste due piattaforme. Il titolo su console avrà una road map separata dalla versione per PC, inoltre sarà presente solo il cross play tra i sistemi PlayStation e Microsoft.

Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer di rilascio, che potete vedere qui sotto.

Questa la descrizione del gioco attraverso il sito ufficiale:

L’unico obiettivo in Rust è sopravvivere. Supera le difficoltà, come la fame, la sete e il freddo. Accendi un fuoco. Costruisci un riparo. Uccidi gli animali. Proteggiti dagli altri giocatori.