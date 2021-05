Cosmic Top Secret: disponibile su PS4, One e Switch

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato dell’uscita di Cosmic Top Secret su console. Già disponibile su PC e dispositivi mobile (iOS e Android), la particolare avventura sviluppata da Klassefilm e Those Eyes arriva infatti oggi 21 maggio anche su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Per l’occasione il publisher Nakana Games (Arrog, tra gli altri) ha fatto uscire il trailer di lancio, che potete vedere qui sotto.

Questa la descrizione di Cosmic Top Secret attraverso la pagina Steam:

Cosmic Top Secret immerge i giocatori in un fantastico mondo di intrighi e spionaggio dove non tutto è ciò che sembra. Basato su una storia vera, gioca come T e aiutala a scoprire la verità sul lavoro di spie dei suoi genitori presso i servizi di Intelligence danese durante la Guerra Fredda. Grazie ai suoi personaggi pittoreschi, Cosmic Top Secret è un vero e proprio libro di storia interattivo fatto di cartone. 7 anni di lavoro, ore e ore di audio di registrazioni autentiche e pezzi di documentario; un incredibile mistero “reale” mai visto prima.

Un’indimenticabile Storia Vera

Unisciti a un cast di 30 personaggi unici e a T in un viaggio alla scoperta dei segreti dei suoi genitori, coinvolti nei servizi di Intelligence danese durante la Guerra Fredda.

Video e Audio Reali

Cosmic Top Secret porta alla luce la storia grazie a registrazioni e video autentici, e dozzine di documenti e file del periodo della Guerra Fredda.

L’incredible mondo di un Libro di Storia

La verità incontra la fantasia in un mondo di storia fatto interamente di carta e cartone. Tocca per interagire con l’ambiente e muoverti, volare, rotolare e far scivolare T. durante la sua avventura.

Ore di Gameplay

Scopri indizi, completa i dossier segreti e raccogli 400 oggetti collezionabili attraverso 6 livelli per ore e ore di gioco.

Vincitore di Premi

Vincitore di 3 prestigiosi premi per lo storytelling digitale innovativo: – AMaze, Berlin 2016: “Most Amazing Game”

– IndieCade LA 2017: “Culture prize”

– IDFA DocLab 2017: Award for Digital Storytelling