No Man’s Sky: arriva la Normandy di Mass Effect

Una collaborazione tra Hello Games e Bioware ha portato la Normandy di Mass Effect all’interno di No Man’s Sky, come finale della spedizione Beachead, per celebrare il recente lancio della Mass Effect Legendary Edition.

Questo Easter Egg è una sorpresa per la community, ed è la ricompensa per i giocatori che completano la misteriosa spedizione apparsa durante la scorsa settimana. I giocatori hanno tempo fino al 31 maggio per prendere parte alla spedizione, per aggiungere in modo permanente la Normandy SR-1 alla loro flotta.

Come fanno poi sapere gli sviluppatori nel comunicato ufficiale:

“Nell’ultima settimana la community di No Man’s Sky ha lavorato insieme alla nuova spedizione Beachhead, risolvendo il puzzle con i suoi obiettivi nascosti e criptati. Oggi è un bel momento, poiché gli esploratori stanno scoprendo che alla fine di questo mistero c’è l’apparizione del la leggendaria SSV Normandy SR1 di Mass Effect!

Ci sono state speculazioni folli su dove questo viaggio misterioso avrebbe portato. Un enorme grazie ai viaggiatori impegnati coinvolti: coloro che hanno capito lo scopo del “Historiographical Dosimeter” e come usarlo; a coloro che hanno decifrato il codice e tradotto i messaggi nascosti in un alfabeto segreto; a coloro che hanno ricostruito la storia dell’arrivo della Normandy dai frammenti di flusso nei monoliti di tutto l’universo; e a tutti coloro che sono coinvolti nel colossale sforzo di ricerca per sbloccare il Myth Beacon ed evocare l”arma”!

Questo è un piacevole Easter Egg, e un qualcosa, si spera, che nessuno si aspettava.

Siamo entusiasti e lusingati che BioWare ed EA ci abbiano permesso di rendere omaggio in questo modo. In quanto grandi fan della serie, è un bel momento per chi ama la fantascienza. Come tutti gli altri, abbiamo riscoperto il fantastico universo di Mass Effect attraverso il rilascio della Legendary Edition. Ho ancora i brividi ogni volta che vedo questa nave incredibilmente iconica che si avvicina e sono felice di vedere così tante persone avere la stessa reazione.

Tutti i giocatori hanno ora fino al 31 maggio per intraprendere questa spedizione da soli se desiderano aggiungere definitivamente la SSV Normandy SR1 alla loro flotta.

Poiché questo è il nostro quinto anniversario, abbiamo altre sorprese in serbo, con maggiori informazioni in arrivo molto presto.”

Vedremo dunque quali saranno queste altre sorpese, dopo questa piacevole di Mass Effect. Intanto vi lasciamo al filmato pubblicato da Hello Games che mostra la Normandy su No Man’s Sky.