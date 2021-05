Dragon Ball Z Kakarot: pubblicati screenshot per l’ultimo DLC

Bandai Namco ha provato, qualche tempo fa, a dare una nuova piega al parco titoli di uno dei franchise più famosi al mondo, Dragon Ball, con Dragon Ball Z Kakarot. L’RPG ambientato nel suddetto mondo, ci permette di vestire i panni del protagonista, Goku, e vivere così l’esperienza dell’originale manga da un altro punto di vista.

Poco tempo fa però, il colosso nipponico ha annunciato che il DLC del personaggio di Trunks sarebbe stato l’ultimo pubblicato per la produzione e, oggi, arrivano finalmente nuove immagini proprie relative all’ultima fatica che Bandai ha in mente per chiudere completamente il supporto all’opera.

Mentre vi lasciamo alla galleria in calce, vi ricordiamo che Dragon Ball Z Kakarot è attualmente disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam e che il DLC “Trunks il Guerriero della Speranza” sarà disponibile nel corso dell’estate.

Ripercorri la storia di Goku e dei guerrieri Z! Oltre rivivere battaglie memorabili, potrai esplorare il mondo di DRAGON BALL Z cacciando, pescando, mangiando e allenandoti con Goku, Gohan, Vegeta e gli altri.

Vivi la storia tra epiche battaglie e spassose storie secondarie, tra cui momenti inediti che fanno luce su alcuni dettagli della storia di DRAGON BALL mai svelati prima!