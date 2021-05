Final Fantasy: un nuovo RPG esclusiva PS5 annunciato a breve?

Ci sono tanti contenuti di Final Fantasy in arrivo, la maggior parte dei quali su console PlayStation. Final Fantasy XIV arriverà presto su PS5, con la sua prossima espansione, Endwalker, in uscita entro la fine dell’anno. Intergrade sarà esclusiva PS5 per i primi sei mesi, così come anche il capitolo 16 sarà esclusiva temporale della nuova console Sony; ma non è tutto, a quanto pare.

Secondo l’utente di ResetEra Navtra, che in passato ha fatto trapelare con precisione alcuni annunci relativi a PlayStation, Square Enix annuncerà un altro nuovo RPG di Final Fantasy in esclusiva su PS5. Navtra dice che, sebbene non sarà “di fascia alta come FFXVI o Forespoken”, sarà “comunque piuttosto grosso, più di qualcosa come, ad esempio, una rimasterizzazione o un nuovo capitolo di World of Final Fantasy. Concettualmente, penso che potrebbe piacere alle persone”, dice l’insider.

Nel frattempo, Navtra afferma anche che Square Enix annuncerà presto anche un gioco cross-gen sviluppato da Eidos Montreal. I fan di Deus Ex potrebbero sperare in un ritorno della serie, ma da diverso tempo si parla di come il team canadese stia lavorando a un titolo sui Guardiani della Galassia, quindi forse quell’annuncio arriverà presto.

I moderatori di ResetEra hanno anche affermato che l’insider “ha fornito prove convincenti al personale per verificare le proprie affermazioni”. Per quello che vale, Square Enix ha anche affermato in precedenza di avere annunci pianificati per l’E3 2021.

Ad ogni modo, per ora sono tutte informazioni non verificate, quindi prendete queste affermazioni con le pinze. In ogni caso, lo sapremo probabilmente abbastanza presto, quindi non ci resta che attendere notizie ufficiali in merito.