World for Two arriverà su PC, annunciata la data d’uscita

PQube e Room6, rispettivamente publisher e sviluppatore, hanno annunciato che la loro ultima creazione precedentemente pubblicata su iOS e Android, World for Two, arriverà sulla piattaforma Valve, Steam, il 16 luglio dell’anno corrente.

Oltre alle versioni mobile, il titolo ha visto anche una pubblicazione in versione Nintendo Switch. La produzione prevede di mettere il giocatore nei panni di un androide costruito dal Professore. Protagonista il quale ha una missione da compiere all’esterno, in un mondo, il nostro, ormai andato in malora.

World for Two è il racconto della nuova creazione di vita su un pianeta sull’orlo dell’estinzione. Il professore, che è l’unico sopravvissuto, e il suo androide si imbarcano in una missione per riportare gli animali sul pianeta.