Psychonauts 2: un video presenta le tante feature di accessibilità del titolo targato Double Fine Production

Double Fine Productions, come molti ben sanno, è attualmente al lavoro sull’attesissimo secondo capitolo dell’adventure platformer Psychonauts 2. Poco tempo fa, dopo una serie di immagini leakate e gettate nella rete, il team ha presentato nuovi screenshot che mostravano il lavoro svolto fino ad allora.

Oggi, invece, il focus di un nuovo video si sposta completamente su un argomento che, diciamocelo, dovrebbe avere ben più importanza in questo settore che sempre più si espande in termini di utenza. Il video in questione analizza le feature di accessibilità che saranno presenti al lancio della produzione.

Tra queste, oltre alle più comuni e sempre utili come quella di aumentare la dimensione dei sottotitoli, troviamo anche qualcosa di nuovo, ovvero il “combattimento narrativo” che, altro non sarebbe un’invincibilità attivabile alla pressione di un comando o, più nel dettaglio, la possibiltà di disattivare il danno da caduta e così via.

Non possono mancare le varie modalità per daltonici e, in più, i comandi saranno completamente rimappabili, con inoltre l’overlapping dei tasti. Altro viene mostrato, infine, sull’Assistenza della Telecamera, la quale è creata allo scopo di meglio indirizzare i giocatori verso l’obiettivo. Insomma, Double Fine Productions sta lavorando affinché tutti i giocatori possano beneficiare dell’esperienza di Psychonauts 2.

GamesVillage vi ricorda che il titolo è attualmente previsto per Xbox One, Xbox Series X|S, PC e PlayStation 4. Confermato, inoltre, l’arrivo al day one su Xbox Game Pass. Ancora però manca una data di lancio ufficiale, sebbene il team abbia nuovamente rassicurato i fan affermando che arriverà per certo quest’anno: possiamo aspettarci una data d’uscita all’E3?