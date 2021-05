The Riftbreaker arriverà su Xbox Game Pass al lancio

Exor Studios, team di sviluppo dietro l’action survival con meccaniche RPG, The Riftbreaker (annunciato due anni fa), ha in queste ore dato buonissime notizie per i giocatori che attendono questo originale e ambizioso titolo. L’arrivo è previsto per la fine di quest’anno e adesso i giocatori PC e Xbox lo vedranno sin dal lancio all’interno del catalogo di Xbox Game Pass.

La conferma arriva direttamente dal blog ufficiale di Xbox. Recentemente abbiamo visto arrivare qualche titolo di grosso calibro su Xbox Game Pass al lancio, vedasi Outriders o MLB The Show 21 e, sebbene il titolo dell’articolo in questione non abbia lo stesso peso mediatico, non si può dire che non sia una sorpresa ben voluta, visto come si presenta già da oggi.

Per chi non lo sapesse, è attualmente possibile scaricare una demo per PC tramite Steam e, mentre la scaricate, godetevi questo nuovo video qui in calce, pieno di gameplay commentato. Vi ricordiamo che The Riftbreaker è atteso per il corso dell’anno su Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4 e PC, da oggi confermato anche l’arrivo al day one su Xbox Game Pass per PC e Xbox.

The Riftbreaker è un gioco di sopravvivenza basato sulla costruzione di basi con elementi action RPG. Sei uno scienziato/commando d’elite all’interno di un avanzato Mecha-Suit in grado di viaggiare tra i varchi dimensionali. Falcia innumerevoli nemici con un gameplay hack&slash. Costruisci la tua base, raccogli campioni e ricerca nuove invenzioni per sopravvivere.