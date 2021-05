Starfield riceverà una data d’uscita all’E3 secondo Schreier

Negli ultimi giorni, sembra che Bethesda non stia proprio riuscendo a tenere a bada la falla che sta permettendo a tantissime voci su Starfield di uscire. Molte di queste puntano a dettagli di gameplay o alla sua esclusività ma, ricordiamo pure che alla fin fine si tratta sempre e solo di voci, appunto.

È di enorme importanza tenere a mente questo punto cruciale, soprattutto con Bloomberg e, più precisamente, il “celebre” Jason Schreier il quale sembra voler alzare un polverone mediatico sulla fantomatica data d’uscita dell’IP sci-fi di Bethesda, data che, a detta del reporter, arriverà durante l’E3. Schreier ha affermato quanto scritto poc’anzi tramite il suo account Twitter e, con un tono che non cede spazio a dubbi, dichiara che la data d’uscita che a quanto pare Bethesda rivelerà all’E3 punterà al “tardo” 2022. In calce trovate tutti i tweet utili a cucire per intero la questione.

Stando ad alcune informazioni, mai confermate ma sempre citate a destra e a manca, una grossa fetta del team di Bethesda ha lavorato a Fallout 76 fino al 2019, lasciando così solo una piccola porzione di personale su Starfield. Se ciò dovesse esser vero (e sempre ipotizzando un lavoro piuttosto notevole e non fatto in fretta e furia), è anche molto probabile che il titolo, effettivamente, non arriverà entro quest’anno.

Comunque, c’è da ammettere che questa è la prima volta che una fonte non ufficiale (seppur minimamente attendibile) parla di una data nel 2022 per Starfield. Detto ciò, GamesVillage sarà ovviamente sull’attenti prima, dopo e durante l’E3 che ci aspetta quest’estate, tra meno di un mese.

Let me make this very clear: Bethesda's plan is to tease a release date for Starfield at E3. That date is in *late* 2022. I'll leave the specifics to them. But please keep your expectations in check and refrain from sending death threats when the other rumors turn out to be false

All of this matches information I have heard this week.

The plan is to slap a '2022' window on it at E3 but the release window for Starfield could be as late as Q3/Q4 of 2022.

Initially I heard first half of 2022; but, I was shown & given better information in recent days. https://t.co/Tk0VIQxe3g

— Direct-Feed Games (@DirectFeedGames) May 20, 2021