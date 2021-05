Loki in 30 secondi: ecco la clip con Tom Hiddleston

E’ Tom Hiddleston – a riassumere in soli 30 secondi – le avventure di Loki nel Marvel Cinematic Universe nel filmato promozionale diffuso dai Marvel Studios per l’imminente serie tv a lui dedicata in arrivo a giugno su Disney+.

Loki sarà la terza serie prodotta interamente dai Marvel Studios, dopo WandaVision e l’attuale The Falcon and the Winter Soldier. Scritta e creata da Michael Waldron (Rick & Morty) e diretta da Kate Herron, la serie è incentrata sul Dio dell’Inganno interpretato da Tom Hiddleston. Sebbene sia morto durante gli eventi di Avengers: Infinity War, ricorderete il viaggio nel tempo fatto dagli Avengers nel successivo Avengers: Endgame per recuperare alcune Gemme dell’Infinito e il loro incontro con il Loki del 2012. In quella pellicola, il personaggio, una volta afferrato il Tesseract, veniva trasportato chissà dove e questa nuova serie tv ci svelerà proprio dove sarà finito immediatamente dopo.

Owen Wilson sarà il co-protagonista dello show. Nel cast troveremo anche Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku, Sasha Lane, Erika Coleman e Richard E. Grant.