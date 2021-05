Army of The Dead: lo Chef Tony pubblicizza il film

Ieri è uscito su Netflix Army of The Dead, film diretto da Zack Snyder con orde di zombie a Las Vegas. Qualche giorno fa vi avevamo mostrato il poster, oggi invece un video che porta indietro nel tempo. Per pubblicizzare il film infatti, sui canali social della piattaforma on demand è stato pubblicato un filmato con l’iconico chef Tony delle televendite dei primi anni ‘2000.

Rifacendosi ironicamente alla oramai leggendaria televendita della serie perfetta di Miracle Blade, lo chef propone al suo pubblico un’affettatrice mortale, una mazza trita-zombie e una sega elettrica annienta-zombie, a prezzi tutto sommato fattibili. Riferimenti alla vecchia televendita, lo stesso doppiatore italiano, Nicola Marcucci, in un vero e proprio salto temporale che farà felici i fan di un personaggio quasi mitico per chi andava alla ricerca di pubblicità nelle reti private anni fa. Per chi conosceva a memoria le sue frasi. Ma non aggiungiamo altro, e vi lasciamo al simpatico video qui sotto.

Army of The Dead è ambientato a Las Vegas dopo un’invasione di zombie che l’ha lasciata in rovina e isolata dal resto del mondo. Quando Scott Ward (Dave Bautista), ex eroe della guerra contro gli zombie che ora cucina hamburger alla periferia della città, viene avvicinato dal boss di un casinò Bly Tanaka (Hiroyuki Sanada), riceve una proposta incredibile: entrare nella zona di quarantena infestata dagli zombie per recuperare 200 milioni di dollari sepolti nel caveau del casinò prima che la città venga bombardata dal governo entro 32 ore.