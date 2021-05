Empire of Sin: svelata la nuova espansione “Make it Count”

Paradox Interactive, in seguito all’annuncio dell’espansione Royal Court dedicata interamente a Crusader Kings III, titolo attualmente disponibile su PC, l’azienda ha lasciato spazio anche a Empire of Sin, produzione acquistabile sugli scaffali dei negozi digitali e fisici per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. La compagnia ha annunciato una nuova espansione dell’opera, intitolato “Make it Count”, il quale introduce contenuti inediti.

Ecco i dettagli sull’espansione:

L’espansione introdurrà un nuovo boss, Meyer “the Accountant” Lansky, nuovi gangster, “the Fixers”, e il loro Racket di Loan Sharking. Questa è la prima grande espansione di contenuti per Empire of Sin dal suo lancio l’anno scorso, e si basa sul gioco base per offrire contenuti aggiuntivi e opzioni di gioco per i giocatori.



Brenda Romero, Co-Founder presso Romero Games ha dichiarato in un recente comunicato stampa: