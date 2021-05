Metro Exodus Enhanced Edition supporta le funzionalità del DualSense

Sono arrivate diverse informazioni che vedono protagonista assoluto il DualSense, controller ufficiale di PlayStation 5. Ebbene, proprio per cogliere l’occasione con la recente uscita Metro Exodus Enhanced Edition, titolo disponibile su PC e che arriverà anche su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, che includeranno diverse migliorie rispetto a PlayStation 4 e Xbox One, supporta ufficialmente il gamepad su PC.

Ebbene, da questo momento in poi, per tutti coloro che vorranno vivere l’esperienza su PC in Metro Exodus Enhanced Edition potrà farlo e sfruttare tutte le funzionalità del DualSense, tra cui i trigger adattivi e il feedback aptico. La notizia è arrivata direttamente da alcuni utenti da ResetEra, che hanno segnalato la perfetta compatibilità con il DualSense nel titolo targato 4A Games.

After a patch today, Metro Exodus Enhanced Edition became the first PC game to support haptic feedback and adaptive triggers officially (vid source is reddit) pic.twitter.com/CC3bUiKjwl

— donny (@mrdomino_) May 21, 2021