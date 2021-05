Nuovo teaser per Dying Light 2, il gioco sarà presente all’E3 2021?

Dying Light 2 è ancora uno dei titoli più attesi dalla gran maggioranza dei giocatori che non vedono l’ora di saperne maggiormente sulla produzione targata Techland, in arrivo nel corso dell’anno sugli scaffali dei negozi per PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, dove su console next-gen rispetto a PlayStation 4 e Xbox One, il titolo avrà dei miglioramenti ulteriori come il Ray Tracing, 4K e 60 fotogrammi al secondo.

Però, nel corso delle recenti ore, sulle pagine social principali del gioco è stato pubblicato un breve teaser trailer, che potrebbe confermare apparentemente la presenza del gioco all’E3 2021. Queste informazioni e teaser stanno facendo costantemente la loro presenza proprio quando l’evento all’evento losangelino non manca troppo, infatti l’E3 2021 inizierà proprio nella giornata del 12 Giugno, e speriamo di vedere effettivamente Dying Light 2 ma, con ogni probabilità, sarà presente in una delle conferenze alla fiera losangelina.

Inoltre, come tutti ben sanno, da quando è stato rimandato il titolo da Techland ancora oggi l’opera non ha una data d’uscita ufficiale. Quindi, con ogni probabilità e dato il tanto tempo trascorso senza ancora nessun dettaglio sull’argomento, crediamo che possa essere annunciata all’E3 2021, ma aspettiamo l’inizio della fiera losangelina per vedere se effettivamente Techland rivelerà qualcosa al riguardo.