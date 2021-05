Watch Dogs Legion: ufficiale la data del nuovo aggiornamento, espansione rimandata

L’update 4.0 per Watch Dogs Legion, dopo un po’ di ritardo, ha offerto ai giocatori parecchi nuovi contenuti sia sul lato campagna che su quello multiplayer. Nonostante ciò, il team di Ubisoft sta lavorando duramente per il prossimo, nuovo update che porterà la produzione alla versione 4.5.

Tale aggiornamento porterà per le console di nuova generazione la Performance Mode a 60 FPS. Proprio in queste ore, il colosso francese ha divulgato la data ufficiale dell’arrivo della patch 4.5, fissata per il primo giorno di giugno.

L’update in questione porterà inoltre il supporto al cross-gen play tra le stesse famiglie di console. Altro non è che la possibilità di giocare tra utenti di Xbox One e Xbox Series X|S e stessa cosa per gli utenti PS4-PS5. Ad agosto, inoltre, arriveranno le modalità Invasione e Estrazione e l’attesa espansione, Bloodline, è stata rimandata a data da destinarsi.

Vi ricordiamo che Watch Dogs Legion è attualmente disponibile per Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X|S, PS5, PC e Stadia.