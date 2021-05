The Last Spell arriverà in Accesso Anticipato a giugno

Un genere che non passa mai di moda, che sia di nicchia o meno, è il turn-based tactical RPG e The Arcade Crew, assieme al team di sviluppo Gamera Game stanno per pubblicarne un buon rappresentate con The Last Spell. Il titolo, come annunciato dall’altro team CCCP, arriverà in Early Access su Steam.

La data fissata per l’approdo che darà lo slancio alla produzione è il 3 giugno e per le prime due settimane godrà di uno sconto del 10% da un prezzo fisso di €19.99. La versione in Accesso Anticipato consentirà di giocare la prima parte del titolo che consiste in 12 giorni in-game e una boss fight.

Dopo il suo completamento, gli sviluppatori hanno assicurato che i giocatori potranno rigiocare più partite attivando i numerosi modificatori di difficoltà che, a detta del team, donano un fattore di replayability non indifferente al genere. Tutte le feature principali, comunque, sono lì ed è anche possibile arrivare al primo possibile finale.

Ovviamente, nuovi contenuti arriveranno nei mesi a venire sotto forma di update, includendo rework di meccaniche, bilanciamenti vari e altro ancora. Vi lasciamo alla descrizione di The Last Spell, presa direttamente da Steam, seguita da un recente trailer.

La guerra infuriava ormai da decenni. In un disperato tentativo di porvi fine, i maghi unirono le loro forze e provocarono il Cataclisma.