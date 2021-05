Rogue Lords: pubblicato il nuovo trailer “Disciples”

Presentato lo scorso anno, Rogue Lords si mostra nuovamente nel trailer “Disciples”. La produzione di stampo rogue-like è creata da Cyanide Studio in collaborazione con il team Leikir Studio, entrambi sotto l’ala protettrice del publisher francese Nacon, comune ai più per svariate produzioni AA.

Il video in questione introduce, appunto, i Discepoli:

All’inizio di ogni corsa di Rogue Lords, crea una squadra di tre discepoli. Ogni personaggio ha abilità di attacco e difensive uniche, e nessuno di loro è limitato a un singolo ruolo. Scegli la tua squadra in base al tuo stile di gioco e adatta l’arsenale di abilità dei tuoi discepoli agli eventi di gioco per sconfiggere i nemici più potenti. Ogni Discepolo ha le proprie abilità speciali. Dovrai scegliere diverse combinazioni di incantesimi e maledizioni per creare sinergie di squadra diaboliche.



Quanto leggete qui sopra è ciò che viene citato nel video, il quale spiega in poche e semplici parole, quale sarà l’inizio di ogni nuova partita. Più giù trovate una descrizione di Rogue Lords, seguita dal trailer in questione. Il titolo, vi ricordiamo, è previsto per quest’anno su PC (tramite Steam, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Un roguelike gotico e fantasy in cui impersonerai il diavolo! Guida famigerati geni del male in eventi e combattimenti a turni per seminare terrore e corruzione. Crea sinergie tra i tuoi adepti, usa i loro poteri magici e vendicati di quei miserabili cacciatori di demoni.