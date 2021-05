Star Citizen: gratis per un periodo di tempo

Oggi ha dato il via alla Invictus Launch Week, uno dei più grandi eventi annuali che offre Star Citizen.

Come parte di questo evento in-game, le navi stellari gratuite e altri tipi di veicoli sono disponibili per tutti i giocatori. L’evento principale si sta svolgendo in questo momento sul pianeta ghiacciato, precisamente nella città di New Babbage.

Inoltre l’evento Star Citizien, durerà fino al 1 giugno, e consente ai giocatori di scaricare e provare il gioco gratuitamente dal 23 maggio al 3 giugno,