Final Fantasy: il nuovo titolo sarà un souls-like?

Essendo uno dei suoi franchise di maggior successo, non è strano che Square Enix stia portando avanti tanti progetti legati al franchise di Final Fantasy. Tra l’attesa per FF 16, FF 14 Endwalker e il remake del settimo capitolo della saga, FF 7 Remake Intergrade, ha fatto scalpore, negli scorsi giorni, un rumor secondo cui Square Enix avrebbe dato il via allo sviluppo di un altro titolo di questo universo narrativo, esclusivo per PlayStation 5.

E ora a questo rumor se ne è aggiunto un altro, davvero interessantissimo. Come notato da Wccftech infatti, il leaker francese Souls Hunt, parlando del gioco in un video, potrebbe aver sganciato qualche vera bomba. Secondo il leaker infatti, il gioco sarebbe stato affidato allo sviluppatore Team Ninja, lo stesso della saga di Nioh, con lo scopo di realizzare un vero RPG souls like, che si potrebbe paragonare a Star Wars Jedi Fallen Order.

Il gioco potrebbe essere mostrato al prossimo E3 (Square Enix ha confermato che la sua partecipazione all’evento sarà costellata di nuovi annunci) e addirittura la prima demo giocabile del titolo potrebbe arrivare durante questa stessa estate.

Attenzione però: nessuna di queste informazioni è ufficiale, e quindi bisogna considerarle per quello che sono, ossia semplici voci di corridoio, anche se bisogna ammettere che la possibilità di un RPG souls like di Final Fantasy, sviluppato dagli stessi ragazzi di Nioh è quantomeno intrigante.

Non manca moltissimo all’E3, per cui prepariamoci a quello che potrebbe davvero essere un annuncio sensazionale per tutti i fan di questa immortale saga. Nel frattempo, per tutte le novità e le notizie su Final Fantasy, continuate a seguirci!