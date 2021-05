Blizzard: altri progetti in cantiere oltre a Diablo 4 e Overwatch 2

Nonostante il suo status di vera e propria leggenda tra le aziende produttrici di videogiochi, Blizzard non sta passando un momento idilliaco negli ultimi anni. Complice infatti un generale invecchiamento del suo “roster” di titoli, la compagnia ha registrato un fortissimo calo nella sua player-base. L’azienda inoltre ha perso alcuni nomi di alto profilo, come ad esempio Jeff Kaplan, e per questo, nonostante l’attesa per l’arrivo di Diablo 4 e di Overwatch 2, le prospettive sembrerebbero abbastanza fosche.

Ma la compagnia non sembrerebbe essere preoccupata, almeno stando a quanto svelato da Ion Hazzikostas, il director di World of Warcraft, a IGN che lo ha intervistato per realizzare un report incentrato proprio sulle difficoltà che l’azienda sta attraversando, Blizzard ha in cantiere molti altri progetti oltre ai due titoli di punta, ed è pronta a presentarli a breve.

“Stiamo per svoltare e dare inizio a un periodo entusiasmante. Credo che Blizzard abbia dei cicli di sviluppo lunghi. I giochi che realizziamo non sono titoli che si possano produrre velocemente, in un anno o due. La gente ha visto quale sia stato il lavoro dietro a Diablo 4, e ad Overwatch 2, e sono incredibilmente emozionati per entrambi questi giochi. […]

Abbiamo altri progetti in lavorazione, e penso, sapete, che le persone in giro per il mondo potranno vedere presto a cosa stiamo lavorando, io non vedo l’ora di condividerlo”

Uno di questi progetti potrebbe senza dubbio essere la prossima espansione di World of Warcraft, data anche la voce dalla quale sono arrivate queste dichiarazioni, ma sicuramente i fan non potranno che attendere speranzosi anche rivelazioni più succose. Del resto sono anni che Blizzard appare un po’ sottotono e ora la speranza dei fedelissimi è soltanto che l’ottimismo di Ion Hazzikostas sia ben risposto.

Intanto però sia Diablo 4 che Overwatch 2 non riusciranno ad arrivare nel corso del 2021 e l’azienda li ha rimandati al prossimo futuro