Battlefield 6: nuove foto emerse online

Il reveal di Battlefield 6 non è affatto lontano, almeno stando al tweet condiviso qualche tempo fa da DICE secondo il quale un trailer sarebbe arrivato in giugno, e sarebbe stato davvero esplosivo. Nonostante tutto però i fan non riescono più a resistere all’attesa, e non passa giorno senza che qualche particolare dell’ultimo capitolo della celeberrima saga FPS firmata Electronic Arts non emerga in qualche modo in rete.

Dopo l’audio del trailer, e le primissime immagini infatti, alcuni utenti Reddit hanno leakato online alcune immagini evidentemente tratte dal reveal trailer, di qualità migliore rispetto ai primi screenshot, anche se non stiamo certamente parlando di foto in HD, e tra l’altro la visuale è per la maggior parte occupata da una grossa banda nera obliqua.

Secondo l’insider Tom Henderson, con queste ultime immagini, è stato reso noto circa l’80% dell’intero trailer di Battlefield 6. Di certo però l’attesa per quel 20% restante non sarà meno febbrile. Electronic Arts ha confermato che nuove informazioni sul gioco verranno condivise in luglio, durante l’evento EA Play Live, e che il titolo arriverà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e PC, contrariamente a quanto sostenevano alcuni rumors, per i quali il titolo sarebbe stato un’esclusiva next-gen.