The Legend of Zelda Skyward Sword HD: arrivano nuovi screenshot

Annunciato durante il Nintendo Direct dello scorso febbraio (e andato sold out nel giro di una settimana su Amazon US), The Legend of Zelda Skyward Sword HD, remake del divisivo titolo datato 2011, arriverà su Nintendo Switch il prossimo luglio, e i fan non vedono davvero l’ora di poter tornare a vivere questa avventura nei panni di Link.

Per questo Nintendo ha cominciato a stuzzicare la fantasia degli appassionati, condividendo (attraverso Nintendo Everything) nuovo materiale tratto dal titolo, tra cui anche degli screenshot e immagini di gameplay.

Tra questi screenshot ce ne sono moltissimi tratti dalle cutscenes del gioco, mentre alcuni altri mostrano delle fasi di gameplay, sia nello Skyloft che sulla superficie. Nintendo non ha risparmiato nessuna anticipazione, mostrando tutto, dalle scene di combattimento, ai dungeon, fino ai Loftwing, gli straordinari uccelli bianchi e rossi caratteristici di questo capitolo della saga.

L’aspetto di tutti questi elementi, rimasterizzati in HD, è stato mostrato senza riserbo, per rendere l’idea di quanto il comparto grafico del titolo possa essere migliorato negli ultimi dieci anni. Potete vedere alcuni di questi screenshot in calce all’articolo.

Siete pronti a vedere Link come non l’avete mai visto? The Legend of Zelda Skyward Sword HD uscirà in esclusiva per Nintendo Switch il 16 luglio 2021.