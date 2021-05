Dragonball Super: nuove rivelazioni sull’Ultra Istinto

Il manga di Dragonball Super sta procedendo velocemente nel suo nuovo arco narrativo, e finalmente il capitolo 72 (uscito anche su Mangaplus) ha messo i nostri eroi, Goku e Vegeta, di fronte al villain di qesta saga, Granolla. Come era infatti emerso dalle anticipazioni, non appena giunti sul pianeta Cereal, i due Saiyan sono stati attaccati dal cacciatore di taglie, che, grazie al desiderio espresso alle Sfere del Drago del suo pianeta, è diventato il combattente più potente dell’universo. Attenzione: da questo punto in poi l’articolo contiene spoiler sull’ultimo capitolo di Dragonball Super!

Come al solito Vegeta e Goku hanno deciso di non combattere insieme ma di alternarsi, e il primo turno è toccato proprio a Goku. Lo scontro contro Granolla dimostra subito le grandi qualità di cecchino del villain, che cerca di colpire i due Saiyan dalla distanza, prima del vero confronto. E proprio in quel momento Granolla rimprovera Goku per non aver dato il massimo contro di lui.

“Stai ancora nascondendo il tuo vero potere, non è vero?”

“Hai ragione. Ho una trasformazione ancora più forte”

Solo a questo punto lo scontro si fa intenso, e Goku e Granolla iniziano a tirare fuori tutto il loro vero potere. Ma nemmeno l’Ultra Istinto, che Goku ha imparato a padroneggiare completamente nella sua lotta contro Moro, durante l’arco narrativo del Prigioniero della Pattuglia Galattica, sembra essere abbastanza per tenere testa al guerriero.

Eppure abbiamo scoperto da Whis che l’Ultra Istinto ha ben più di un livello, e che per padroneggiarlo completamente Goku dovrà essere in grado, come gli Angeli, di mantenere quello stato continuamente. Eppure questo capitolo 72 ha iniziato a far sospettare che ci sia una connessione più profonda tra l’Ultra Istinto e lo stato di Super Saiyan.

Proprio nel momento più difficile del combattimento infatti, quando l’Ultra Istinto sembra averlo tradito, Goku decide di entrare nello stato mentale del Super Saiyan, utilizzando i due power up in sinergia tra di loro. Vegeta, che sta osservando lo scontro da una posizione defilata, nota che in quel momento Goku ha cominciato a migliorare e a diventare più preciso nei suoi colpi.

La connessione potrebbe essere soltanto casuale, anche perché lo stato di Super Saiyan (che si attiva con la rabbia) e quello dell’Ultra Istinto (che richiede una mente completamente sgobra e serena) non potrebbero sembrare più diversi, ma non va dimenticato che l’Ultra Istinto è lo stato riservato agli Dei della Distruzione e agli Angeli, e che il Super Saiyan God non è altro che la forma divina dello stato di Super Saiyan. Insomma, potremmo presto trovarci di fronte a uno stato completamente nuovo dell’Ultra Istinto.