Final Fantasy VII Remake Intergrade Anteprima: alla scoperta di Episode INTERmission

In arrivo il 10 giugno su PlayStation 5, Final Fantasy VII Remake Intergrade è l’edizione next-gen del famigerato rifacimento di casa Square Enix di uno dei massimi esponenti storici del genere J-RPG. Impossibile dimenticare il contributo che il figlioccio di Hironobu Sakaguchi ha dato al mercato dei videogiochi giapponesi ventiquattro anni fa, ed oggi è tornato in auge grazie ad un accurato lavoro di restauro che ha rinvigorito in maniera sensazionale un luogo così indimenticabile come Midgar. Inutile dire quanto abbiano fatto storcere il naso alcuni cambiamenti della storia originale, o come il gameplay action abbia diviso soprattutto i fan più anziani della saga, tra chi è a favore di questa “piccola” rivoluzione del brand e chi invece desidera tornare agli antichi fasti d’un tempo.

É innegabile però che il remake pubblicato su PlayStation 4 in aprile 2020 sia stato un modo per rivivere la strenua lotta contro la ShinRa sotto una nuova luce, rendendo giustizia non solo ad una megalopoli così affascinante, ma anche a dei personaggi secondari che furono delle semplici macchiette nel gioco originale. L’edizione Intergrade ( di cui vi abbiamo già parlato abbondantemente in una nostra anteprima) oltre ad includere tutti i benefici della nuova console next-gen di Sony, vedrà l’arrivo di un contenuto scaricabile atto a raccontarci una storia parallela agli eventi principali del gioco. Episode INTERmission avrà come protagonista Yuffie Kisaragi, la celebre ninja di Wutai rinomata come ladra di materia. Grazie a del materiale stampa confezionato dagli sviluppatori, abbiamo potuto assimilare in anticipo ciò che potremo aspettarci nel DLC in arrivo esclusivamente su PlayStation 5, e ve ne vogliamo parlare in questa nuova anteprima.

Final Fantasy VII Remake Intergrade Anteprima: Yuffie e Sonon in azione in Episode INTERmission!

Final Fantasy VII Remake Intergrade includerà un DLC esclusivo denominato “Episode INTERmission”, il quale calerà il giocatore nei panni di Yuffie Kisaragi (che ritrova la voce di Yumi Kakazu, doppiatrice in Final Fantasy VII: Advent Children), inviata a Midgar dal nuovo governo di Wutai per una missione di estrema importanza. L’obiettivo della fazione rivale della ShinRa è quello di sottrarre alla compagnia una materia sperimentale estremamente potente, e chi meglio della celebre cacciatrice – o meglio ancora, ladra – di materia può portare a termine tale compito? In questo contenuto aggiuntivo, Yuffie si avventurerà tra i bassifondi del settore sette dopo gli eventi che hanno portato alla distruzione del reattore Mako 5, osservando con estrema curiosità l’agitazione dei cittadini una volta che hanno appreso tale notizia. La ninja di Wutai appartenente alle forze speciali, rimarrà stupita – se non ammaliata – dallo scrutare le gigantesche placche che oscurano il cielo dei bassifondi, che come nell’avventura principale, rappresentano una visione onnipresente della netta divisione sociale tra plebe e borghesia. Come è possibile intuire, gli eventi che scandiscono la storia di questo contenuto scaricabile si svolgeranno in maniera del tutto parallela agli avvenimenti del gioco principale, permettendoci anche di vivere da un’altra prospettiva parte dell’avventura di Cloud e soci. I primi momenti di Yuffie in Midgar sono scanditi da una nota di entusiasmo data dal piacere della scoperta, dopotutto questa sarà la prima volta che la ninja visita la megalopoli costruita dalla ShinRa. Qui, oltre ad incontrare alcuni suoi concittadini, si riconcilierà con la vera Avalanche, la quale ha stretto un’alleanza con il nuovo governo wutaniano per mettere a segno questo colpo decisivo. Sarà in questo frangente in cui finalmente potremo conoscere alcuni membri appartenenti al principale gruppo terroristico, tra cui Sonon Kusakabe che affiancherà Yuffie nella sua pericolosa missione. Sonon in particolare, è un guerriero d’élite di Wutai addestrato dal padre della celebre ninja, il cui passato è stato segnato dalla devastazione della guerra contro la ShinRa.

Dal materiale confezionatoci, apprendiamo alcune delle caratteristiche che contraddistinguono l’improbabile duo: Yuffie è una ragazza molto vivace e sicura di sé, caratterizzata soprattutto da un fascino estasiante e un fisico atletico che sottolineano le sue abilità di ninja; Sonon invece riserva del rancore nei confronti della ShinRa e la sua serietà e maturità faranno da spalla all’eccentrica personalità della ragazza in qualità di guardia del corpo. Episode INTERmission dunque vedrà due personaggi caratterialmente opposti unire le forze in una missione che rivendicherà l’onore di Wutai, i quali rischieranno la vita per infiltrarsi all’interno del quartier generale della ShinRa e rubare la misteriosa materia. Attraverso i contenuti forniti, facciamo anche la conoscenza dei membri di Avalanche, i quali ricoprono dei ruoli ben distinti tra loro. Il primo sarà Zhijie che farà da guida all’intrepida ninja una volta entrata Midgar; il suo compito è quello di stabilire un contatto tra il governo wutaniano e il gruppo ecoterrorista, sfruttando soprattutto le sue doti elusive e persuasive. Nayo sarà colei che fornirà a Yuffie e Sonon gli strumenti necessari per eludere i sistemi di sicurezza della ShinRa, mentre Billy Bob (il cui aspetto ricorda vagamente Axl Rose, ex frontman dei Guns N’ Roses) si occupa dell’intelligence ed ha un’esperienza più proficua all’interno del gruppo, inoltre la sua attitudine lo porta ad essere un grande frequentatore di bar. Infine, troviamo Polk, il membro più giovane di Avalanche. Egli viene trattato come il fratello minore dai suoi compagni, sposa la causa del gruppo di ribelli ed è un avido appassionato di Fort Condor, un gioco da tavolo molto famoso tra i bassifondi di Midgar. Episode INTERmission sarà un fondamentale approccio alla vera identità degli ecoterroristi, i quali agiscono diversamente rispetto alle misure drastiche adottate dal gruppo di Barrett. Infatti il corpo principale dell’organizzazione opta per un approccio più pacifico rispetto al gruppo del burbero ribelle, inseguendo l’obiettivo di liberare la gente di Midgar dalla morsa capitalista, dittatoriale e predatoria della nota mega corporazione. Episode INTERmission sarà dunque l’occasione giusta per approfondire il personaggio di Yuffie, il ruolo di Avalanche e le differenze che la contraddistinguono dal gruppo fondato da Barrett, ed ultima ma non per importanza, lo storico conflitto bellico tra Wutai e la ShinRa.

Yuffie e Sonon contro tutti in Final Fantasy VII Remake Intergrade Episode INTERmission!

Il materiale mostrato dagli sviluppatori si è concentrato nettamente sul gameplay, il quale riserva diverse novità in Episode INTERmission. A partire dal sistema di combattimento, che vede la ladra di materia come unico personaggio giocabile, mentre Sonon agirà per conto proprio in battaglia. Tuttavia il giocatore potrà impartire degli ordini al wutaniano, coordinando l’azione in una sequela di combinazioni d’attacco. Qui facciamo la conoscenza della sinergia, una meccanica atta ad unire Yuffie e Sonon in degli attacchi speciali che puntano a stremare il nemico con maggiore facilità: oltre ad essere efficaci, essi esibiscono una spettacolare coreografia che abbellisce visivamente lo scontro. Nel momento in cui la barra ATB (active time battle) di entrambi sarà completamente piena, il duo potrà eseguire una versione sinergica di alcuni attacchi. Nel video infatti, i due protagonisti attuano abilità come “Art of War” o “Windstorm”, nel primo caso Sonon lancerà Yuffie contro il nemico utilizzando la sua lancia come trampolino, mentre la ninja scaglierà sull’avversario un potente attacco incandescente. Nel secondo invece, vediamo i due uniti in una rotazione che genera una pressante corrente d’aria, avvolgendo Yuffie con delle sfere luminose che colpiscono i nemici. Gli sviluppatori tengono a precisare che Sonon non sarà un personaggio passivo in battaglia, nonostante non sia direttamente utilizzabile nel party: sarà dunque fondamentale gestire intelligentemente le capacità del ninja d’élite, così da poter stremare e ridurre in poltiglia ogni creatura meccanica e non che si parerà lungo il cammino.

Il ricco gameplay inoltre ci ha illustrato le meccaniche di gioco legate a Yuffie. Grazie al suo shuriken, la ragazza potrà combattere sia a corto che a lungo raggio, lanciando la sua arma sfruttando le sue capacità come ninja. Attraverso la pressione di un tasto, ella colpirà l’avversario allontanandolo da sé stessa, così da creare una certa distanza che la metterà al sicuro e lontana dai colpi del nemico. In combattimento inoltre, potrà utilizzare dei Ninjutsu elementali in combinazione con lo shuriken. Unendo tale abilità insieme alle arti ninja normali (che causeranno dei danni non elementali), il giocatore riuscirà a colpire con estrema facilità il punto debole dei nemici, senza la necessità di dover equipaggiare le materie elementali negli appositi slot, permettendo così un utilizzo più semplificato degli elementi in battaglia. Negli scontri possiamo osservare come lo stile di combattimento di Yuffie sia estremamente efficace contro i singoli nemici, librandosi con agilità in acrobazie spettacolari accompagnate da attacchi devastanti. Il semplice utilizzo delle arti ninja elementali sarà una manna dal cielo nel tentativo di stremare gli avversari, e in questo modo non vi è alcun bisogno di preferire alcuna materia elementale rispetto ad altre: gli elementi sono racchiusi in una singola abilità, la cui versione potrà essere cambiata semplicemente attraverso la pressione di un tasto nei comandi dell’ATB. Troviamo inoltre due abilità per la ninja di Wutai: la prima – conosciuta come “Banishment” – è un Ninjutsu che permette di spendere ulteriori barre di ATB per amplificarne i danni e può essere incrementata fino al livello tre. Come se non bastasse, tale abilità può variare la sua affinità elementale utilizzando l’arte ninja descritta poc’anzi. La seconda abilità invece è “Windstorm” – di cui esiste anche una versione sinergica – e genera delle raffiche di vento che scaraventa lontano gli avversari. Non mancano infine le abilità Limite, con “Bloodbath” per Yuffie, un attacco devastante che genera una pozza incandescente in grado di ferire gravemente l’avversario. Sonon invece scatena la sua Limit break “Dance of the Dragon”, con la quale infligge diversi colpi mortali al nemico con la sua lancia. Il sistema di combattimento dunque non ne esce particolarmente stravolto, tuttavia la sinergia e i comandi impartiti a Sonon sembrano essere degli ottimi escamotage per sopperire l’assenza di più personaggi giocabili al di fuori di Yuffie. Inoltre, le abilità della ninja al servizio del governo wutaniano sembrano compensare il ragguardevole numero di slot materia, soprattutto per quanto concerne l’utilizzo di magie elementali. Insomma, INTERmission punta a snellire il sistema di combattimento action, adattandolo alle esigenze di un singolo personaggio giocabile e fornendo quest’ultimo un sistema tattico che impartisce degli ordini al suo compagno di party, rendendo quest’ultimo tutt’altro che passivo in battaglia.

Novità ed INTERmezzo

Nel materiale mostrato, abbiamo potuto osservare anche altri aspetti del contenuto scaricabile disponibile dal 10 giugno per tutti i possessori di Final Fantasy VII Remake Intergrade. In primo luogo la boss fight con il Gigantipede, una gargantuesca creatura meccanica dotata di missili a ricerca, laser ed una temibile trivella che impedisce qualsiasi tipo di approccio frontale. Oltre a gustarne la spettacolarità dello scontro, che come avvenuto nei momenti clou dell’avventura principale risalta delle scene d’intermezzo – tra una fase all’altra – visivamente gradevoli, abbiamo visto finalmente in azione Ramuh, la nuova evocazione che sarà disponibile in questo contenuto scaricabile. Inutile fin qui sottolineare la bellezza del modello che ritrae il barbuto sidereo, ma risulta difficile non spezzare una lancia in favore del suo attacco finale – Judgment Bolt -, il quale scaglia una sfera di pura elettricità sul robot della ShinRa, disintegrandolo definitivamente. Vengono inoltre riproposte alcune meccaniche legate alla pulizia dei livelli, come la possibilità di lanciare lo shuriken di Yuffie in direzione di alcune scatole fisicamente irraggiungibili – o attivare dei meccanismi per sbloccare nuovi passaggi -, o come la ragazza risalti la sua agilità mentre si arrampica sulle sporgenze o si lancia su una piattaforma senza accennare ad alcuna fatica. Episode INTERmission esplorerà inoltre alcuni angoli nascosti di Midgar e dei suoi bassifondi, permettendo al giocatore di assaporare alcuni dei luoghi mai raggiunti nei panni di Cloud in Final Fantasy VII Remake. Vengono illustrati alcuni contenuti secondari che coinvolgono dei nuovi NPC, primo tra tutti l’Old Snapper, un simpatico personaggio che stuzzicherà il nostro interesse. In questa breve sezione a lui dedicata, Yuffie vagabonderà tra le vie del settore sette alla ricerca di sei volantini speciali, consegnati i quali si verrà ricompensati con un premio speciale – e per giunta “ghiotto” -.

Il secondo contenuto invece è un mini gioco strategico intitolato Fort Condor, il quale si ispira all’omonima battaglia che nell’originale J-RPG del 1997 permetteva a Cloud e compagni di entrare in possesso della summon di Fenice e una delle “Huge materia” necessarie per realizzare la summon di Bahamut Zero. In questa rivisitazione in pieno stile gioco da tavolo, due giocatori si contenderanno il fronte di Fort Condor (realizzato in un’accurata miniatura) servendosi di truppe identiche ai soldati della ShinRa, queste si dividono nelle classi Avanguardia, A distanza e Difensore, la cui efficacia varierà in base all’avversario che si troveranno di fronte. I due contendenti sceglieranno – prima di iniziare la battaglia – una delle varie tavole disponibili, le quali determinano il numero di barre ATB a disposizione e materie utilizzabili, mentre potranno essere schierate liberamente le truppe preferite. In battaglia, i giocatori potranno schierare le truppe utilizzando l’ATB, queste agiranno autonomamente sul campo, dirigendosi direttamente verso la base avversaria ed ingaggiando lo scontro col nemico. L’utilizzo delle materie sarà limitato ad una volta ciascuna per match, dunque sarà importante evocare tali magie con scelte piuttosto ponderate e con un pizzico di tempismo. Nel breve spezzone di gameplay dedicato a questo mini gioco, divenuto famoso tra i bassifondi del settore sette, abbiamo potuto osservare la curiosa interfaccia che ritrae tutte le miniature delle unità scelte in partenza, la quale obbliga entrambi i contendenti a giocare a carte scoperte. Ciò che più ci ha incuriosito in questa occasione è l’ascolto – sfuggente – di alcuni nuovi brani che arricchiscono la colonna sonora dell’ambizioso remake del settimo capitolo, i quali trasmettono una dose di momentanea allegria e adrenalina, un mix di jazz, pop e metal davvero curioso. Il video illustratoci inoltre mostra come il titolo si comporta nella sua modalità performance, risaltando dei sessanta fotogrammi per secondo con delle sequenze incredibilmente fluide.

Piattaforme: PlayStation 5

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Data d’uscita: 10 giugno

Episode INTERmission sembra promettere grandi novità a tutti coloro che attendono di giocare – o rigiocare – Final Fantasy VII Remake Intergrade il 10 giugno su PlayStation 5. Non solo tale contenuto aggiuntivo rappresenta una buona occasione – seppur a pagamento – per scoprire di più sul background di Yuffie Kisaragi, ma addirittura punta ad intrattenere i giocatori con un’avventura extra del tutto nuova, rimpastando l’ottimo sistema di combattimento del gioco base in una versione maggiormente strategica. Sarà curioso scoprire le sorti di questa missione top secret che vede Wutai ed Avalanche collaborare a stretto contatto, e soprattutto, come l’intrepida ninja incrocerà il destino di Cloud Strife. Non ci resta dunque che attendere il prodotto finale, per potervene parlare in sede di recensione.