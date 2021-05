Immortals Fenyx Rising: successo di vendite su Nintendo Switch

Immortals: Fenyx Rising di Ubisoft è stato lanciato lo scorso anno e il titolo ha ricevuto il plauso della critica, con recensioni molto favorevoli. Ora, Ubisoft ha rivelato i suoi dati sugli investitori per l’intero anno e i risultati sono positivi per l’azienda. Il suo centro investitori sul sito ufficiale di Ubisoft mostra numeri di vendita promettenti, in particolare sulla piattaforma Nintendo Switch.

Il documento di Ubisoft per l’intero anno 2021 osserva che Immortals: Fenyx Rising mostra solide vendite in corso ed è rapidamente diventato uno degli IP preferiti dai giocatori, con i suoi tre DLC, inclusa l’ultima espansione The Lost Gods. In una conference call con gli investitori, Frederick Duguet, Chief Financial Officer della società, ha osservato che il gioco è un titolo intramontabile e ha commentato le sue ottime prestazioni in termini di vendite di Nintendo Switch. Questi numeri di vendita mostrano da una parte un futuro brillante per l’IP. Considerando la tendenza della società di giochi a creare serie di lunga durata dai suoi titoli di successo, il gioco potrebbe ricevere più DLC o addirittura un sequel in arrivo nel prossimo futuro.

Dall’altra parte, tanto successo potrebbe non essere utile ai guadagni dei titoli più vecchi. Poiché, se Ubisoft vede che i nuovi IP si vendono bene e inizia a concentrarsi sui giochi nuovi, è possibile che gli IP classici preferiti dai fan vengano rimandati ancora di più per sviluppare nuovi titoli. Ubisoft, purtroppo, ha la tendenza a lasciare da parte le serie più vecchie. Infatti, proprio l’anno scorso, ha rimosso un post di Facebook, riguardante il nuovo gioco di Rayman. Questo ha fatto capire ai fan, che l’amata serie è stata accantonata, al momento. Immortals: Fenyx Rising è ora disponibile su Amazon Luna, PC, PS4, PS5, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox Series X, Xbox Series S e Stadia.