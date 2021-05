Rainbow Six Siege: annunciati Thunderbird e la nuova Stagione North Star

Ubisoft continua giustamente a supportare Rainbow Six Siege, uno dei propri titoli di punta da qualche anno a questa parte. North Star è la prossima stagione del gioco e aggiunge modifiche ai gadget Operator per Smoke, Mira, Maestro e Melusi, oltre a numerosi miglioramenti del gioco, tra cui alcuni grandi cambiamenti. La mappa Favela è stata anche rielaborata in una mappa notturna, con una planimetria più interconnessa e molti meno muri esterni distruttibili. Thunderbird è il nuovo operatore in arrivo su Rainbow Six Siege e sta curando i difensori con il suo nuovo gadget, la Kóna Station. Di seguito la descrizione tramite il sito ufficiale del gioco:

Poter contare su qualcuno che sa guardarti le spalle, ricucirti e portarti via è una combinazione vincente. Come pilota, Mina Thunderbird Sky potrebbe dare l’impressione di correre troppi rischi, ma sono rischi calcolati, poiché ha sempre pieno controllo di sé ed è capace di adattarsi alla situazione che la circonda. Cresciuta nei territori Nakoda (Nord America), è stata la sua passione per la conservazione delle tradizioni della sua comunità a orientarla verso lo studio dell’idrologia. Ha studiato tecniche di conservazione dell’acqua, sfruttamento delle acque reflue e irreggimentazione del corso dei fiumi. È convinta che la comprensione del rapporto tra l’acqua e la terra sia il primo passo per garantire fonti d’acqua essenziali e accessibili a tutti i popoli.

Thunderbird è decisamente piena di risorse. Ciò che colpisce di più è il metodo di distribuzione. Visto che lei non può stare contemporaneamente dappertutto, serve tutto l’aiuto possibile. A volte una presenza confortante mentre ricevi una cura è importante tanto quanto mantenerti in vita e, fortunatamente, lei eccelle in entrambe le cose.

Rainbow Six Siege, entrato nella prima stagione dell’anno 6, ed è attualmente disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X, Xbox Series S.