Dragon Quest: nuovo titolo in arrivo al 35° anniversario?

Dragon Quest ospiterà il prossimo 26 maggio, una live streaming per il 35° anniversario del franchise. Yuji Horii, il creatore del gioco ha twittato un collegamento al live streaming dell’anniversario, che avrà luogo giovedì, con un annuncio per Dragon Quest 12 e ha detto:

Finalmente, questo giovedì, Dragon Quest celebrerà il suo 35° anniversario. E, come forse già saprete, ci sarà uno speciale dedicato al giorno dell’anniversario. Nella trasmissione annunceremo molte cose che faranno piacere ai fan del franchise. Certamente, anche un annuncio su quel gioco che tutti aspettano.

Anche se la maggior parte della citazione parla solo del prossimo streaming, la parte che ha particolarmente entusiasmato i fan è la menzione di quel gioco. C’è davvero un solo gioco che i fan si aspettano di vedere all’evento ed è Dragon Quest 12. Considerando quanto tempo è passato da quando l’ultimo titolo è stato lanciato, avrebbe senso che quel gioco fosse Dragon Quest 12, e avrebbe anche particolarmente senso che l’annuncio arrivo come al momento clou del 35° anniversario. I fan hanno desiderano ormai da tempo un nuovo titolo per il franchise, quindi questo annuncio da parte di Yuji Horii, fanno pensare che quel gioco sia ormai vicino. Sia che riceviamo solo un’anticipazione di un annuncio o una rivelazione completa del prossimo titolo, il testo del tweet fa sembrare probabile che vedremo Dragon Quest 12 il giorno dello streaming.

La prospettiva diventa molto meno entusiasmante se il tweet si riferisce il gioco a Dragon Quest: The Adventure Of Dai – Infinity Strash, un adattamento della serie anime in corso. Quel gioco è comunque molto atteso dalla community, ma non quanto sembra lo sia il dodicesimo capitolo della serie. Tuttavia, sembra improbabile che l’annuncio si riferisca a The Adventure Of Dai – Infinity Strash, poiché non è esattamente il grande gioco che i fan vorrebbero vedere in un evento come questo. Per il momento prendete queste informazioni con cautela, poiché non c’è ancora nulla di ufficiale. Il live Streaming per il 35° anniversario, si terrà il 26 maggio. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.