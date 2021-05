Far Cry 6: il 28 Maggio arriveranno nuove informazioni per il titolo?

Ubisoft è ancora rimasta in silenzio radio per quanto riguarda Far Cry 6, titolo di cui è stato solamente pubblicato un trailer e che poi è stato rimandato, originariamente previsto per l’uscita sugli scaffali dei negozi nella giornata del 28 Febbraio 2021 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Google Stadia. Sin da quel momento, non abbiamo avuto più informazioni concrete nel titolo, ma la situazione potrebbe cambiare.

Secondo una fonte, ossia NEXTGEN, su Twitter ha sostenuto che assisteremo alla pubblicazione di un nuovo trailer nella giornata del 28 Maggio alle ore 19:15 italiane, dato che a quell’ora dovrebbe scadere ufficialmente l’embargo. Inoltre, altre fonti riportano alcune medesime notizie come Far Cry UK, secondo la quale sostiene che ci dovremo aspettare informazioni da parte dell’azienda francese su Anton Castillo, l’antagonista principale del gioco.

Insomma, apparentemente dovrebbero arrivare delle informazioni tra qualche giorno su Far Cry 6, ma dato che queste non sono fonti ufficiali ma bensì voci di corridoio, vi consigliamo di prendere il tutto con le dovute precauzioni del caso. Tra l’altro, Ubisoft aveva già smentito in passato tutti quei rumor legati ad una fase beta del gioco, quindi potrebbe essere che questo caso sia identico a quello precedente.