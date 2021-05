Overwatch 2: Bastion sarà completamente rivisto da zero

Blizzard Entertainment ha condiviso delle informazioni piuttosto interessanti legati ad Overwatch 2, titolo di cui al momento non abbiamo una data d’uscita ufficiale su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Però, nel corso degli ultimi giorni, l’azienda ci ha fatto sapere che l’opera prevedrà scontri per un massimo di player 5v5 e che entrambi i team potranno scegliere solamente un tank per squadra, due healer e due DPS.

Dopo queste rivelazioni, la community è certamente in fomento negli ultimi giorni, ma in base all’ultimo messaggio pubblicato sul blog da Jeff Kaplan, Blizzard Entertainment rivedrà completamente da zero Bastion, uno degli eroi presenti nel titolo. Sin da Overwatch, il character ha subito diversi bilanciamenti, tuttavia è una delle scelte più optate dai giocatori stessi. Ecco il messaggio condiviso da Kaplan su Bastion in Overwatch 2.

Bastion sarà uno dei molteplici eroi del primo gioco che saranno rivisti e rielaborati da zero in Overwatch 2, il che dovrebbe portare a grandi cambiamenti nel modo di giocare dell’eroe.



Insomma, Bastion sarà uno dei primi character che sarà rivisto completamente, ma altri eroi avranno lo stesso trattamento da quanto si evince dal messaggio. Noi siamo curiosi di saperne maggiormente, sperando che una data d’uscita del gioco venga comunicata al più presto possibile.