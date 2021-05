Dying Light Platinum Edition avvistato sul Microsoft Store

Negli ultimi giorni, Techland sta stuzzicando i fan con diversi teaser trailer ed informazioni per Dying Light 2, che dovrebbe essere presente tra i tanti titoli che verranno mostrati all’E3 2021. Però, nel corso delle recenti ore, è stata avvistata una versione particolare del precedente capitolo, ossia Dying Light, titolo attualmente disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Ebbene, secondo quanto avvistato dal Microsoft Store, sembrerebbe che Techland sia pronta a lanciare nel corso della giornata del 27 Maggio Dying Light Platinum Edition. Non è ancora chiaro se tale versione arriverà anche su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ma all’interno includerà tutti i contenuti scaricabili rilasciati finora, tra cui The Following, Bozak Horde e Hellraid. Noi attendiamo informazioni dalla compagnia per saperne maggiormente