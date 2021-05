Classifica italiana: Resident Evil Village ancora in testa

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella diciannovesima settimana di questo 2021, dal 10 maggio al 16 maggio. Resident Evil Village, dopo aver dominato la scorsa settimana, mantiene la prima posizione con la versione per PlayStation 5, ed è secondo nella classifica PC. L’horror Capcom è sopra anche all’atteso debutto della Mass Effect Legendary Edition, seconda su PS4 e ottava su Xbox One. Chiude il podio Grand Theft Auto V su PlayStation 4. Tornando alla classifica PC, in testa c’è Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter di Bigben Interactive. Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana:

TOTALE

1 RESIDENT EVIL VILLAGE PS5

2 MASS EFFECT LEGENDARY EDITION PS4

3 GRAND THEFT AUTO V PS4

4 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS* SWITCH

5 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION* SWITCH

6 FIFA 21 PS4

7 SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER’S FURY* SWITCH

8 MASS EFFECT LEGENDARY EDITION XBOX ONE

9 51 WORLDWIDE GAMES* SWITCH

10 CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR PS4

CONSOLE

1 RESIDENT EVIL VILLAGE PS5

2 MASS EFFECT LEGENDARY EDITION PS4

3 GRAND THEFT AUTO V PS4

4 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS* SWITCH

5 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION* SWITCH

6 FIFA 21 PS4

7 SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER’S FURY* SWITCH

8 MASS EFFECT LEGENDARY EDITION XBOX ONE

9 51 WORLDWIDE GAMES* SWITCH

10 CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR PS4

PC

1 SHERLOCK HOLMES: THE DEVIL’S DAUGHTER

2 RESIDENT EVIL VILLAGE

3 PATHFINDER: KINGMAKER

4 MEDIEVAL II: TOTAL WAR

5 TOTAL WAR: ROME II

6 MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR

7 BATTLEFIELD V

8 OUTWARD

9 TOTAL WAR: ROME REMASTERED

10 BIOSHOCK: THE COLLECTION

* Per questi titoli è considerato solo il dato Retail