Gwent: annunciato Price of Power, set di 3 espansioni

CD Projekt Red ha annunciato un cambiamento per quanto riguarda le espansioni di GWENT, il gioco di carte dell’universo The Witcher. Price of Power è il nuovo set di carte in arrivo, si tratta di 3 espansioni che verranno pubblicate ogni due mesi da giugno a ottobre 2021. Il tema principale di questo set è la magia e il modo in cui le diverse fazioni la cercano, la combattono o la sfruttano. Ogni espansione aggiungerà nuove carte e strategie agli arsenali dei giocatori e farà avanzare la trama del set.

È stato annunciato anche il Pass espansioni, per sbloccare i contenuti di tutte le altre offerte, incluse tutte le carte Price of Power premium, più di 20 ornamenti speciali e l’esclusiva moneta Pira disponibile da subito. La prima espansione, “C’era una pira” arriverà l’8 giugno. La seconda e la terza, non ancora svelate, arriveranno una ad agosto e l’altra ad ottobre.

In giornata dalle ore 17:00, sul canale Twitch di Burza verranno svelate le prime carte, con una sessione di domande e risposte.

Sul sito ufficiale potete vedere i dettagli dell’annuncio, qui sotto un filmato che mostra le novità che verranno introdotte, e più sotto ancora il teaser trailer di “C’era una pira”.

Gwent The Witcher Card Game è disponibile su PC, Mac, e dispositivi mobile (Android e iOS)